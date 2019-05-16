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Президент Путин поручил правительству установить День географа

Политика

В России будет новый профессиональный праздник

Президент Путин поручил правительству установить День географа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2019, 19:41 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству установить в стране День географа, который будет отмечаться 18 августа. Соответствующий указ президента России опубликован сегодня, 16 мая, на официальном сайте Кремля.

«Правительству России… в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа установить профессиональный праздник — День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания Русского географического общества», — сказано в указе российского лидера.

Помимо Дня географа в России также вводится почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации».

Правительство должно исполнить указ до 1 декабря 2019 года.

Для популяризации географии президент поручил принять и ряд других мер. К примеру, Путин поручил проработать возможность включения географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей.

Помимо прочего правительству поручено рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности изменений, предусматривающих включение в него вида экономической деятельности «Проведение географических исследований».

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Профессиональные праздники
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