ЕС: Ситуация с правами человека в Узбекистане требует дальнейшего улучшения

Ташкент, , 19:23 — REGNUM Руководство Узбекистана «с некоторым успехом» продолжило свои усилия по улучшению ситуации с правами человека в Узбекистане, говорится в Обзоре ситуации с правами человека и демократией ЕС.

В частности, отмечается в документе, почти все заключенные лица из списка ЕС были освобождены, хотя и не реабилитированы «они все еще сталкиваются с административными ограничениями, ограничивающими их свободное передвижение, возможность трудоустройства и другое».

ЕС отмечает меры республики, направленные против принудительного труда при сборе хлопка, которые осуществляются в сотрудничестве с МОТ и другими партнерами."Впервые также был разрешен независимый мониторинг со стороны активистов гражданского общества, и результаты были обсуждены с широким кругом заинтересованных сторон. Правила регистрации и отчетности для организаций гражданского общества были упрощены, но их практическая реализация все еще вызывает вопросы», говорится в документе.

ЕС также отмечет положительные шаги в сфере свободы религии или убеждений, однако подчеркивает, что «после ряда законодательных обязательств по широкому кругу вопросов прав человека, задача сейчас состоит в том, чтобы выполнить эти обязательства».

«Несмотря на этот прогресс, общая ситуация с правами человека в Узбекистане требует дальнейшего улучшения. Проблемы прав человека сохраняются в нескольких областях, включая ограничения в области свободы выражения мнений, информации, религии, собраний и ассоциаций. Кроме того, Узбекистан до сих пор не ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, который позволил бы создать эффективную систему мониторинга в местах содержания под стражей», отмечает ЕС.

ЕС участвует в дискуссиях по правам человека и демократии с Узбекистаном в ряде условий, включая ежегодные встречи ЕС-Узбекистан: Совет сотрудничества и Комитет сотрудничества, Комитет парламентского сотрудничества, Подкомитет по вопросам юстиции, внутренних дел, прав человека и смежным вопросам.

Делегация (представительство) ЕС в Узбекистане также поддерживает тесные контакты с узбекским омбудсменом и Национальным центром по правам человека