Социологи сообщают о падении рейтингов БПП и «Батькивщины»

Киев, , 18:35 — REGNUM Высокий рейтинг партии «Слуга народа» (40%) обусловлен уровнем поддержки новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 16 мая заявила в эфире одного из украинских телеканалов глава правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, комментируя итоги социологического исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и социологической группой «Рейтинг».

"Сегодня её рейтинг привязан к личному рейтингу Зеленского. Именно он формирует запрос на обновление состава парламента», — рассказала Балакирева.

Она сообщила, что рейтинг партии сформировался за счет граждан, которые «разочаровались во власти».

«Партии, которые сегодня еще в парламенте, они являются властью… «Слуга народа» и Зеленский приобрели не только личный рейтинг, но и аккумулировали в себе разочарования и поиск нового лидера, которому можно верить», — добавила Балакирева.

Социолог проинформировала о падении популярности «Блока Петра Порошенко» и «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«Уровень поддержки «Батькивщины» спадает. Это связано с отсутствием успеха в конце президентской кампании, когда Тимошенко, как лидер, не смогла предложить обществу новые, более привлекательные идеи. Она потеряла личный уровень поддержки, это сразу отображается на политической силе. У нас политические силы очень привязаны к рейтингам своих лидеров. «Блок Петра Порошенко» также теряет. Есть ожидания, что он продолжит терять. Предложения, которые звучали из уст Порошенко, не получили доверия у общества», — рассказала Балакирева.

Она считает, что в Верховную раду также войдет партия главы общественной организации «Сила и честь» экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко и партия экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция».

«Из старых политических сил, которые сейчас есть в парламенте, у нас остаются: «Блок Петра Порошенко», «Батькивщина». На втором месте остаются последователи или часть оппозиционных сил — «Оппозиционная платформа — За жизнь», — подытожила Балакирева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в парламент Украины могут пройти шесть политических партий. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и социологической группой «Рейтинг». Так, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 39,9% тех, кто намерен участвовать в выборах; за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,9%; за БПП — 10,6%; за партию «Батьківщина» — 9,1%; за партию «Сила и честь» — 5,1%; за партию «Гражданская позиция» — 5%. Другие политсилы не набирают необходимых 5% голосов.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24 областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3 тыс. респондентов методом личного интервью. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,10−1,83%.