Соцопрос: Большинство украинцев выступают за переговоры с Россией

Киев, , 18:29 — REGNUM Граждане Украины считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в первую очередь должен провести обновление власти и заняться вопросом установления мира на Донбассе. Об этом 16 мая заявила в эфире одного из украинских телеканалов глава правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, комментируя итоги социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группой «Рейтинг».

"Есть две ключевые проблемы, которые сегодня беспокоят украинцев: первая проблема — обновление власти и выстраивание отношений между властью и людьми. Второй вопрос — решение конфликта. Трудно сказать, что экономические вопросы на третьем месте. Люди понимают, что это вопрос и полномочия не только президента… Именно благодаря требованию обновления власти Зеленский получил такой уровень поддержки», — рассказала Балакирева.

Она сообщила, что преимущественное большинство украинцев считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Кремлем для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Вопрос решения конфликта на востоке находится на первом месте для большинства украинцев. Это мы наблюдали в течение всей президентской кампании… Люди видят, что ни Минские соглашения, ни разные форматы переговоров не решают вопрос. Это болезненный вопрос… Они понимают, что только прямые переговоры могут найти пути решения этого вопроса», — рассказала Балакирева.

Как сообщало ИА REGNUM, 75% украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе Зеленский должен пойти на прямой диалог с Кремлем. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группой «Рейтинг».

В частности, 49,2% опрошенных считают, что вопрос о статусе Донбасса необходимо выносить на всеукраинский референдум. При этом 75% считают, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны может пойти на прямой диалог с РФ: 50,8% ответили «определенно да» и 24,2% — «скорее, да». Не согласны с этим 16% и 9% не определились.

В то же время 55,4% респондентов считают, что президент Украины ради установления мира на востоке страны может пойти на прямой диалог с руководителями Л/ДНР. 32,7% с этим не согласны.

Кроме того, 39,9% граждан Украины согласны предоставить «особый статус» отдельным регионам Донбасса. С вариантом «Официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция» согласились 18,5% опрошенных. Несколько ниже уровень согласия получил вариант «Продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем» — 17,3%.