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СК начал проверку возмутившего Путина «парка-призрака» в Рязани

Политика

Следователи обещают дать оценку действиям чиновников

Рязань, 16 мая 2019, 18:28 — REGNUM  Проверка по информации, прозвучавшей 16 мая на медиафоруме в Сочи, о недостроенных объектах при благоустройстве парка в Рязани, начата следственными органами Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Проверка проводится по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

«В ходе проверки следователи выяснят, как расходовались бюджетные средства, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, о ситуации с парком, благоустройство которого велось на бюджетные деньги, рассказала 16 мая на медиафоруме в Сочи президенту Владимиру Путину журналист из Рязани. Она, в частности, рассказала, что в парке отсутствует ряд объектов, которые должны быть по документам, при этом акт приёмки властями подписан. Президента возмутила данная ситуация, и он выразил надежду, что информация, озвученная журналистом, заинтересует Следственный комитет.

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Общероссийский народный фронт
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