Стать директором департамента культуры Югры желают 13 человек

Ханты-Мансийск, , 18:15 — REGNUM В Югре на должность директора регионального департамента культуры претендуют 13 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей.

Возглавить культурное развитие Ханты-Мансийского автономного округа изъявили желание не только местные жители, но и представители Челябинска, Тюмени, Ямала. Возрастной диапазон кандидатов — от 29 до 55 лет. Среди кандидатов — руководители муниципальных учреждений культуры, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций.

Сейчас заявки проходят проверку на соответствие кандидатов квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы), достоверность представленной информации. Пул допущенных до конкурсной процедуры станет известен 22 мая.

Далее кандидатов на должность директора окружного департамента культуры ждут оценка профессионального сообщества Югры и теледебаты. По их итогам специальная комиссия подготовит предложения губернатору ХМАО двух-трёх претендентов на должность.