На чиновниках лежит особая ответственность — Путин

Сочи, Краснодарский край, , 17:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что со всего российского чиновничества особый спрос, так как именно на нём лежит особая ответственность перед гражданами. Об этом российский лидер заявил сегодня, 16 мая, на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».

«У чиновника особое положение, на нём особая ответственность… С них особый должен быть спрос. Человек, когда идёт на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми. И спрос строже, чем с кого бы то ни было. Повторяю, я не шучу, так же как у владельца средства повышенной опасности… если ДТП происходит, на нём большая ответственность лежит», — сказал президент России.

Российский лидер подчеркнул, что на чиновниках лежит даже «наибольшая ответственность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Путин указывал, что ряд чиновников при выполнении национальных проектов совершенно неоправданно и бесконтрольно сдвигают сроки выполнения тех или иных задач.

Позднее председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что с исполнениями поручений президента России действительно сложилась не самая благоприятная практика. По словам Медведева, в среде российского чиновничества отмечается разгильдяйство и перенос сроков.