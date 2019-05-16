Путин проверит эффективность расходования бюджетных средств в Севастополе

Сочи, Краснодарский край, , 17:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проверит эффективность расходования бюджетных средств, предназначенных на новые медицинские объекты в Севастополе, строительство которых до сих пор не началось. Об этом глава государства сообщил 16 мая на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ ОНФ.

«По Севастополю, я обязательно вернусь к этому, обязательно. Средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работают региональные власти в этой связи», — отметил президент.

По его словам, если средств недостаточно, федеральные власти их добавят.

«Надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство онкоцентра в городе-герое должно было начаться в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу. Его сметная стоимость была утверждена лишь в ноябре 2018 года. Дополнительные сложности также вызвало то, что лечебно-диагностический корпус находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический».

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