Четверг, 16 Мая 2019 года
17:47:16 МСК

Путин проверит эффективность расходования бюджетных средств в Севастополе

Политика

Президента интересует, почему в городе-герое до сих пор нет онкоцентра и больницы

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2019, 17:38 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин проверит эффективность расходования бюджетных средств, предназначенных на новые медицинские объекты в Севастополе, строительство которых до сих пор не началось. Об этом глава государства сообщил 16 мая на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ ОНФ.

«По Севастополю, я обязательно вернусь к этому, обязательно. Средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работают региональные власти в этой связи», — отметил президент.

По его словам, если средств недостаточно, федеральные власти их добавят.

«Надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство онкоцентра в городе-герое должно было начаться в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу. Его сметная стоимость была утверждена лишь в ноябре 2018 года. Дополнительные сложности также вызвало то, что лечебно-диагностический корпус находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический».

По теме: Херсонес и застройка тормозят строительство онкодиспансера в Севастополе

А также: В Севастополе ищут полмиллиарда, заплаченные за очистные сооружения

И ещё: Сроки ремонта Камышового шоссе в Севастополе сорваны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить