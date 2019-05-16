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Президент сказал: мэрия Екатеринбурга проведёт опрос о строительстве храма

Политика

Оперативная реакция

Екатеринбург, 16 мая 2019, 17:27 — REGNUM  Мэрия Екатеринбурга проведёт социологический опрос после заявления президента Владимира Путина о необходимости спросить мнение горожан. Об этом заявил источник в горадминистрации корреспонденту ИА REGNUM.

«Опрос будет проведён в ближайшее время. Будут опрошены не только жители Ленинского района, а все екатеринбуржцы», — заявили в мэрии.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в связи с протестами против храма Святой Екатерины стоит провести опрос жителей.

«Меньшинство должно подчиниться большинству», — считает глава страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил опросить жителей Екатеринбурга по вопросу возведения храма

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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