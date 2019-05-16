Новосибирский губернатор вручил лесоводам ключи от 39 спецавтомобилей

Новосибирск, , 17:23 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Всероссийского дня посадки леса вручил лесоводам ключи от 39 спецавтомобилей. Автомобили повышенной проходимости марки УАЗ приобретены на средства регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM в правительстве области. Из 39 автомобилей 38 — повышенной проходимости УАЗ 390 995−04 общей стоимостью 28,8 млн рублей, один — повышенной проходимости УАЗ 220 695 за 760 тыс. рублей.

«Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание развитию лесного комплекса, защите лесов от пожаров и незаконных рубок, — сказал Андрей Травников. — Ежегодно в регионе проводится целый ряд мероприятий для того, чтобы сохранить и приумножить лесной фонд для будущих поколений. В этом году для лесничеств Новосибирской области за счёт средств областного бюджета приобретено 39 автомобилей повышенной проходимости. В последний раз парк лесопатрульной техники обновлялся в 2008 году. Я поздравляю лесников с долгожданным обновлением автопарка. Сегодня лесная охрана области обеспечена транспортом, необходимым, в первую очередь, для эффективного федерального государственного лесного и пожарного надзора на землях лесного фонда региона».

Губернатор отметил, что с учётом того, что этот год по лесопожарной обстановке начинается напряжённо — за первый месяц повышенной пожароопасности количество возгораний превышает число возгораний за весь прошлогодний весенний период, — новая техника должна способствовать эффективной охране лесов от пожаров и защите от любых посягательств.

Сохранение и увеличение площади лесных массивов региона — одна из приоритетных задач новосибирского правительства. На эти цели ежегодно направляются федеральные, областные средства, а также средства лесопользователей.

В рамках Всероссийского дня посадки леса на территории Кудряшовского лесохозяйственного участка Новосибирского лесничества работники организаций лесной отрасли и волонтёры высадили 4 тысячи саженцев сосны обыкновенной на площади 1 га. Область ежегодно участвует в экологической акции «Всероссийский день посадки леса», в этот раз она продлится до 25 мая и пройдёт во всех муниципальных образованиях региона.