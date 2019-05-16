Борис Джонсон намерен возглавить партию консерваторов после ухода Мэй

Лондон, , 17:22 — REGNUM Бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о намерении побороться за место вождя Консервативной партии, сообщает 16 мая Sky News.

В эту борьбу экстравагантный политик планирует вступить сразу после того, как должность лидера консерваторов покинет нынешний премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Напомним, политическая карьера Мэй выглядит всё более бесперспективной на фоне неоднозначного выхода Британии из ЕС, развивающегося экономического кризиса и потери внешнеполитического авторитета.

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