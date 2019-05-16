Министр внутренних дел Эстонии ищет в стране «глубинное государство»

Таллин, , 17:20 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Март Хельме, временно исполняющий обязанности находящегося в отъезде премьер-министра страны Юри Ратаса, отвечая на вопросы парламентарием во время «инфочаса правительства» заявил, что ведёт поиски в Эстонии «глубинного государства». Об этом сообщает издание err.ee.

«Мы хотим выяснить, существует ли в Эстонии глубинное государство? Для этого мы хотим укрепить контроль за органами безопасности со стороны Рийгикогу (парламента — ред.). Я хочу в ходе встреч и бесед с руководителями наших органов безопасности уяснить, чем точно они занимаются», — сказал министр и, по совместительству, председатель националистической Консервативной народной партии Эстонии.

«Похоже, что министр находится в раздвоенном состоянии. С одной стороны, он, видимо, убежден в существовании глубинного государства, но не в состоянии доказать это, даже оказавшись на посту министра внутренних дел. Ну, посмотрим, как они выйдут из этого положения. Может быть, придет сообщение, что глубинное государство обнаружить не удалось, потому что оно прячется так глубоко, что его с такой глубины на свет божий не извлечь», — прокомментировала ответ министра депутат парламента от Партии реформ Марис Лаури, задавшая вопрос о «глубинном государстве».

Конспирологический термин «глубинное государство» подразумевает наличие в государстве скоординированной группы государственных служащих, проводящих свою политику в обход демократических механизмов. Большую популярность данный термин приобрёл в последнее время благодаря высказываниям президента США Дональда Трампа.