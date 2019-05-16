Такой Совет Европы им не нужен: почему Климкин не поедет в Хельсинки

Киев, , 17:17 — REGNUM В четверг, 16 мая, украинские дипломаты сообщили, что министр иностранных дел страны Павел Климкин не поедет в Хельсинки на встречу министров Совета Европы, которая состоится 17 мая. Причина — весьма вероятное принятие решения, которое позволит российской делегации вернуться в парламентскую ассамблею совета Европы.

Впервые за много лет Украина «не будет представлена в Совете Европы на уровне министра», отметили дипломаты. Также они подчеркнули, что Украина «существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе».

Ранее сам Климкин заявлял, что если российская делегация вернется в ПАСЕ, то Украина перестанет выполнять Минские соглашения. При этом в срыве данных соглашений он обвинил отдельные европейские страны (а также Россию).

Обещания Климкина можно смело делить надвое, потому что уже через несколько дней, сразу после инаугурации Владимира Зеленского, он с огромной долей вероятности перестанет быть министром. Заявления скорее свидетельствуют об уходящей украинской власти, чем о новой. Хотя новая власть будет отличаться от власти нынешней скорее стилем, чем содержанием, но подобных демаршей, вероятно, не будет.

Высказывания Климкина в должном переводе означают: если Совет Европы намеревается разговаривать на своей площадке со всеми (а не со всеми кроме России), то Украине времен майдана такой Совет Европы не нужен. Более того, не нужны ей и Минские соглашения, которые регулируют ее отношения с ее же (бывшими) регионами. Таков подход министра времен Порошенко.

Климкину, вероятно, не приходит в голову не только то, что общие площадки для того и нужны, чтобы все встречались со всеми. Что политические санкции на таких площадках уничтожают их смысл.

Министру, вполне возможно, не приходит в голову и то, что вообще-то Совет Европы существует не только ради обсуждения украинских вопросов в том ракурсе, в котором это устраивает майданную власть. О вкладе Украины времен майдана в урегулирование общеевропейских проблем можно говорить только в ироническом ключе, но все-таки любопытно, что Павел Климкин даже не ставит вопрос таким образом.

Нынешней майданной власти вовсе не нужен Совет Европы как политическая площадка. Он (был) нужен ей как площадка, где нет России и где можно сказать, что «весь мир с нами». После чего продолжить не выполнять Минские соглашения, грабить собственную страну и лаять через границу под общим политическим руководством заокеанских старших братьев.

Через несколько дней у Украины официально будет другой президент, а также, скорее всего, и другой министр иностранных дел. Стиль работы изменится. Но есть очень большие сомнения, что изменится содержание — по крайней мере, что оно изменится в том ключе, в котором это пошло бы на пользу жителям Украины.