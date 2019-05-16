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Путин: В нацпроектах важно не освоение денег, а результат

Политика

«Чрезвычайно важно видеть, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются»

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2019, 17:13 — REGNUM  При реализации национальных проектов самое важное — видеть результаты вложения средств, улучшение качества жизни граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая.

«Нам нужны результаты этих вложений, так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни, имела перспективы развития», — сказал Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, основные изменения должны происходить в регионах — на местах.

«Чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются», — сказал президент.

Напомним, 16 мая Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

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Национальные проекты
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