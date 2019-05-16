Железнодорожная часть Крымского моста будет готова раньше срока — Путин

Сочи, Краснодарский край, , 17:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Сочи, заявил, что железнодорожная часть Крымского моста через Керченский пролив будет достроена с опережением графика.

«Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение… В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена и он заработает», — рассказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все пролеты железнодорожной части Крымского моста были установлены 24 марта.

Напомним, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 года. Грузовых — с 1 октября 2018 года.