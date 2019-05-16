Тимошенко и Зеленский заручились поддержкой Филарета — эксперт

Киев, , 17:03 — REGNUM «Действия почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета направлены на то, чтобы остановить затягивание инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и передачи власти Петром Порошенко». Об этом заявил в своем видео-блоге на канале YouTubeукраинский политолог Юрий Романенко, комментируя причины церковного конфликта на Украине.

Он назвал «религиозным сериалом» конфликт почетного патриарха Филарета с главой ПЦУ Епифанием. По его словам, церковный скандал «бьет по электоральным позициям Порошенко, который в глазах консервативного электората может потерять».

«Вера была одним из основных китов избирательной кампании Петра Алексеевича. Сейчас Филарет все это торпедирует, демонтирует. Это не может не радовать, потому что Петр Алексеевич своими действиями с затягиванием инаугурации, затягиванием передачи власти показывает свое настоящее нутро — хищное, жадное, абсолютно безответственное, которое топит страну», — отметил Романенко.

Он считает, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и президент Владимир Зеленский заручились поддержкой Филарета.

«Теперь становится понятной игра, когда Тимошенко затягивала Филарета на свои мероприятия «Нового курса», то что Зеленский давал пасы в его сторону, не было случайным. Это имело под собой определенные основания. Таким образом были дезавуированы серьезные шаги со стороны Порошенко в нашем настоящем и недалеком будущем», — подытожил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что допускает отделение от ПЦУ неканонической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата. При этом он считает себя уполномоченным созывать церковный собор. Также Филарет пожаловался на недостаток общения с Епифанием.

«Из-за того, что нет общения — а оно должно быть — церковь разделилась, потому сейчас моя задача как патриарха сохранить украинскую церковь», — сказал Филарет.

Он пояснил, что неканоническая УПЦ КП до сих пор существует.

«Киевский патриархат не ликвидирован. Он есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан. Уверен на сто процентов», — добавил Филарет.

Примечательно, что 16 мая, после церковного скандала парламент назначил дату инаугурации Зеленского на 20 мая. За соответствующий проект постановления №10 270−2, автором которого выступил внефракционный депутат Виталий Куприй, проголосовали 315 депутатов. Хотя ранее парламентская коалиция хотела провести инаугурацию Зеленского не ранее 28 мая.