«Наглость!» — Путин об отсутствии «построенной» детской площадки в Рязани

Сочи, Краснодарский край, , 17:01 — REGNUM «Наглостью» назвал президент РФ Владимир Путин ситуацию с отсутствующей детской площадкой в Рязани. Как рассказала на встрече президента с участниками медиафорума ОНФ 16 мая в Сочи журналистка из Рязани, из бюджета города на строительство площадки было выделено 4 млн рублей, однако построенной она оказалась лишь на бумаге: акт о приёмке подписан, но ряд объектов отсутствует.

«Это просто криминальная история!.. Какая наглость!» — так прокомментировал Путин эту историю.

Президент также добавил, что рассчитывает, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не упустит «возможность проявить свои профессиональные качества».

Между тем на сайте СК оперативно появилась информация о поручении Бастрыкина проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани. Ход и результаты проверки поставлены председателем Следственного комитета на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что речь идет о работах по благоустройству лесопарка в Рязани: комплекс с велодорожками, игровыми комплексами торжественно открыли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако активисты ОНФ не досчитались в парке нескольких объектов, которые по документам проходили.