«Зеленский не успеет посадить Порошенко из-за досрочных выборов» — Савченко

Киев, , 16:57 — REGNUM Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский договорился с министром МВД Украины Арсеном Аваковым о проведении инаугурации 20 мая. Об этом 16 мая заявила в кулуарах парламента внефракционный депутат Рады Надежда Савченко, комментируя голосование депутатов «Народного фронта» за постановление об инаугурации 20 мая.

«Народный фронт», то есть Аваков, договорился с Зеленским, что «Народный фронт» будет голосовать за 20-е число. Наверное, это лучшая дата… Она дает возможность технически распустить Верховную Раду», — сказала Савченко.

Он считает, что украинский суд вынесет решение о том, что в парламенте «уже давно нет коалиции».

«Есть кулуарные и внекулуарные договоренности распустить парламент и начать избирательный процесс… Сотрудничество со старым составом парламента не может быть налажено… Парламент нужно обновить минимум на ¾. Только тогда может запуститься работа. Даже на 2/3 — мало. Минимум 300 депутатов этого парламента не должны опять войти в парламент. Желательно, чтобы из них вообще никто не вошел», — добавила Савченко.

По её словам, президент Петр Порошенко заинтересован в досрочных парламентских выборах, чтобы пройти в Раду в качестве депутата, получить неприкосновенность и не понести уголовную ответственность за коррупцию.

«Кому это может быть выгодно? Это выгодно Порошенко. Он еще имеет расставленных своих людей. Зеленский не успеет их поменять. Пока не откроются судебные процессы по Порошенко, по Свинарчукам и другим людям, которые воровали на «Укроборонпроме». Порошенко выгодно как можно быстрее провести выборы, чтобы он протянул свою фракцию в парламент. Также это выгодно «Слуге народа», которая создается. Пока у Зеленского есть рейтинг, они могут пройти в парламент», — подытожила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года кандидат в президенты Украины Зеленский обещал отправить нынешнего главу страны Петра Порошенко в тюрьму, если выиграет выборы 31 марта 2019 года. Поводом для столь резких высказываний стала появившаяся недавно информация о хищениях в «Укроборонпроме», а также отмена уголовного наказания для чиновников за незаконное обогащение. Также команда Зеленского перефразировала предвыборный лозунг Порошенко, отметив, что «кандидатов много, но один из них, без сомнений, сядет в тюрьму!»