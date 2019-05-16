Депутат Рады прогнозирует пройдут парламентские выборы летом

Киев, , 16:53 — REGNUM Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, в которой нет коалиции. Об этом 16 мая заявил в кулуарах парламента внефракционный депутат Василий Нимченко.

Он выразил уверенность в том, что досрочные парламентские выборы пройдут этим летом.

«Эта Верховная Рада не имеет права на существование. Есть все конституционные и законные основания для роспуска парламента. У нас даже есть решение суда, который призвал дать список коалиции, а её нет. Коалиции на сегодняшний день нет. Ждать месяцы нет никаких оснований, это необязательно. У президента есть полномочия, есть право прекратить деятельность этого Верховного Совета и назначить внеочередные выборы… Они будут, знаете когда… Уже этим летом», — сказал Нимченко.

По его словам, этот состав парламент не позволит Зеленскому переформатировать правительство и силовые структуры.

«Этот парламент не даст ему правовой возможности создать правовое поле для реализации своих намерений относительно формирования силовых структур, которые находятся в его ведении, в том числе провести перегруппировку исполнительной власти (правительства) и других структур. Коалиция Верховного Совета, которой нет, будет тихим сапом этому препятствовать. Вы будете этому свидетели… Они не могут успокоиться, что та идеология, которую они проповедовали, не нашла поддержки среди населения. 73% населения Украины признали такую идеологию, такую политику власти неэффективной», — подытожил Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Владимир Гройсман и генпрокурор Юрий Луценко заявили о том, что не собираются уходить в отставку из-за проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах. В свою очередь Зеленский заявил о необходимости отправить в отставку Луценко и руководство Генштаба Украины.