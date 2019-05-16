Перед приездом Медведева в Ростове-на-Дону латают ямы и пылесосят улицы

Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону заметили, как в городе-миллионнике коммунальщики и дорожные службы наводят порядок. Оперативно залатать ямы и вымыть тротуары необходимо перед приездом председателя правительства РФ на Дон Дмитрия Медведева. Интернет-пользователи обсудили подготовку, ответив, насколько полезны визиты высокий гостей.

«Еду сейчас, смотрю — порядки на Шолохова наводят, дырки на дорогах заделали. Что случилось? Оказывается, Медведев к нам едет», — пишут горожане.

«Утром ехала со стороны Аксая в Ростов — пылесосят дорогу, моют тротуары, гребут, метут — это что-то! Это делать надо постоянно, а не ждать, когда к нам приедет «ревизор», — считает Светлана К.

«А когда-то по-другому было?» — заметил пользователь под ником kaktotak1.

«Ну хоть польза будет — чище станет. Правда, ненадолго», — поделилась Елена В.

ИА REGNUM напоминает, что ряд местных массмедиа сообщили о рабочей поездке премьер-министра России на Дон со ссылкой на источники в правоохранительных органах и облправительстве. Визит намечен на 17 мая. Ожидается, что Медведев посетит одну из городских клиник.