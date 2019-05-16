Президент Карабаха лично явился в суд, чтобы поручиться за Кочаряна

Ереван, , 16:45 — REGNUM Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и бывший президент НКР Аркадий Гукасян прибыли в суд общей юрисдикции Еревана, чтобы поручиться для изменения меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Адвокаты Кочаряна ранее уже представили суду поручительства Саакяна и Гукасяна, однако судья Давид Григорян заявил, что Бако Саакян и Аркадий Гукасян должны лично явиться в суд, чтобы разъяснить им их права и обязанности.

Суд над Робертом Кочаряном уже идет четвертый день. Пока что рассматривается мера пресечения для бывшего главы Армении, который находится под арестом с декабря прошлого года. Адвокаты подсудимого требуют немедленно освободить Кочаряна из-под стражи.

Как сообщил до начала судебного заседания пресс-секретарь лидера Карабаха Давид Бабаян, в ереванском суде Бако Саакян не будет представлять коллективную волю официального Карабаха.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Карабаха готов явиться в суд, чтобы поручиться за Кочаряна