В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках

Москва, , 16:36 — REGNUM В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось. Сведения были опубликованы на одном из сайте в доменной зоне .ru.

Речь идёт о спутниках, опытно-конструкторских работах и предприятиях, задействованных в производстве этих спутников. Данная информация была передана публичному акционерному обществу «Сатурн», которое разрабатывает солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов.

Глвный конструктор по литий-ионным аккумуляторам «Сатурна» Сергей Лихоносов пояснил, что представители разработчика озвучили эти закрытые данные о спутниках во время своего выступления на одной из закрытых конференций в Краснодаре. Лихоносов подчеркнул, что материалы этой конференции не были предназначены для публичного распространения.

«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти. Мы будем предпринимать соответствующие действия, кто это выложил», — сказал Лихоносов в интервью РИА Новости.

Стоит отметить, что ПАО «Сатурн» входит в структуру государственной корпорации «Роскосмос» и числится одним из стратегических предприятий Российской Федерации.