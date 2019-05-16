Сальвини: в Италии растет число смертей на работе

Рим, , 16:35 — REGNUM В Италии растет число зарегистрированных случаев смертей на рабочих местах, заявил журналистам в четверг, 16 мая, вице-премьер страны, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Il Fatto Quotidiano.

Лидеру второй партии коалиции, «Движения 5 звезд», вице-премьеру по экономике и труду Луиджи Ди Майо, следовало бы заняться этой проблемой, но сделает он это, вероятно, только после того, как прекратит выдвигать все новые обвинения против «Лиги», добавил Сальвини.

Заявление лидера «Лиги» стало очередным этапом заочной перепалки руководителей правящих партий, которая происходит накануне выборов в Европарламент (они состоятся 26 мая). «Лига» и «Движение» одновременно являются партнерами по коалиции и конкурентами на выборах.

Часть итальянских экспертов полагает, что обмен колкостями ведется всерьез, и после европейских выборов следует ожидать досрочных национальных выборов. Другие наблюдатели полагают, что, когда предвыборная кампания закончится, стороны вернутся к нормальному сотрудничеству.

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