В Киргизии готовятся привлечь к уголовной ответственности экс-президента

Бишкек, , 16:34 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении законодательство изменений, предусматривающих возможность лишения статуса неприкосновенности бывших глав государства. Об этом сообщает пресс-служба киргизстанского лидера.

Отмечается, что этот документ принят для приведения законодательства в соответствие с Конституцией Киргизии, одобренной во время референдума 27 июня 2010 года.

«Конституционная палата Верховного суда 3 октября 2018 года по делу о проверке конституционности статьи 12 закона «О гарантиях деятельности президента Киргизии» решила признать оспариваемую норму противоречащей части 3 статьи 16 Конституции — в той мере, в какой эта норма не предусматривает процедуру привлечения к ответственности экс-президента за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий главы государства», — пояснили в администрации президента.

Новый закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты парламента Киргизии сообщили о том, что подозревают бывшего президента Алмазбека Атамбаева в возможной причастности к лоббированию интересов китайской компании «ТВЕА», ставшей подрядчиком при реконструкции столичной ТЭЦ.

При этом парламентарии предложили разработать закон, который позволит лишать экс-президентов неприкосновенности, чтобы иметь возможность привлекать их к ответственности за преступления, совершенные в период пребывания на высшей государственной должности.

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