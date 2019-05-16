Ангела Меркель отвергла возможность союза с Маттео Сальвини

Рим, , 16:22 — REGNUM Альянс «Народная партия Европы» не будет вступать ни в какие союзы с «Лигой» Маттео Сальвини, заявила в интервью Sueddeutsche Zeitung в четверг, 16 мая, канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Меркель, у «народников» и Сальвини слишком разные ценности, один из основных вопросов, которые их разделяют — отношение к теме миграции.

Ранее целый ряд политиков, включая экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, высказались за «переформатирование» правящей в Европарламенте коалиции и приглашении в нее некоторых правых партий, в том числе и «Лиги».

По данным социологов, ныне правящие в ЕС «социалисты» и «народники» по итогам выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая, потеряют голоса и утратят совокупное большинство в парламенте. Предполагается, что для формирования новой коалиции в альянс будут приглашены либералы.

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