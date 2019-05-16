Открыть мост в Крым недостаточно, нужно заводить туда торговые сети — Путин

Сочи, Краснодарский край, , 16:20 — REGNUM После полноценного запуска Крымского моста ситуация с отсутствием крупных торговых сетей и высокими ценами в Крыму может измениться. Такое мнение 16 мая на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ ОНФ высказал президент России Владимир Путин.

«Открыть Крымский мост было недостаточно. Нужно заводить туда торговые сети. Необходимо обеспечить железнодорожное сообщение. Когда пойдёт крупномасштабный завоз товаров по всем направлениям, тогда ситуация будет меняться», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на продукты в Крыму высокие не из-за международных санкций, а из-за неразвитости сельского хозяйства и проблем с транспортной доступностью.

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