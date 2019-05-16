Индия отложила введение карательных пошлин на продукцию США до 16 июня

Нью-Дели, , 17:14 — REGNUM Правительство Индии приняло решение отложить введение карательных пошлин на продукцию США. Об этом 15 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Согласно официальному заявлению правительства Индии, карательные пошлины на ряд импортируемых из Америки товаров вступят в силу с 16 июня 2019 года. Ранее Нью-Дели планировал ввести повышенные ставки таможенных пошлин в отношении американских товаров с 16 мая. Нью-Дели не уточнил, почему введение карательных пошлин было отложено.

Напомним, что Индия приняла решение обложить американские товары указанными пошлинами в ответ на введение администрацией президента США Дональда Трампа повышенных импортных пошлин на сталь и алюминий. Сообщается, что карательные пошлины будут введены в отношении таких американских товаров, как яблоки, миндаль, лесной орех, чечевица и нут. Общий объем импортной продукции, которая будет подлежать обложению карательными пошлинами (до 30% стоимости), составит примерно 857 миллионов долларов. Отметим, что на данный момент Индия является единственной страной, которая заявила о введении карательных пошлин на импорт американских сельскохозяйственных товаров, но так этого и не сделала.