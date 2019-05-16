Выборы в Индии. Правящая партия обвинила лидера оппозиции в непатриотизме

Нью-Дели, , 20:50 — REGNUM Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш и лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Йоги Адитьянатх вновь выступил с критикой председателя ведущей оппозиционной партии страны «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахула Ганди. Об этом 15 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на выступление лидера БДП на митингах в штате Уттар-Прадеш в преддверии заключительного этапа всеобщих парламентских выборов.

В своём выступлении Йоги Адитьянатх поставил под сомнение патриотизм председателя ИНК и заявил, что Рахул Ганди «сбегает в Италию от кризисов в Индии». Напомним, что Соня Ганди, мать лидеров «Индийского национального конгресса» Рахула и Приянки Ганди, является итальянкой по происхождению. По мнению главного министра штата Уттар-Прадеш, ИНК «хранит верность не гражданам Индии, а членам семьи Ганди». Йоги Адитьянатх подчеркнул: «Раз Рахул и Приянка Ганди не имеют ничего общего с Индией, то им стоит побороться за голоса избирателей на выборах в Италии».

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Заключительный седьмой этап голосования состоится 19 мая. Ожидается, что результаты будут объявлены 23 мая.