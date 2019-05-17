Против кого дружить? ЕС держит давление внутреннее и внешнее

Ватикан, , 04:08 — REGNUM В вопросе экономических антироссийских санкций европейское единство на редкость хорошо сохранялось последние пять лет, пишет французское издание La Croix. ЕС сопротивляется давлению тех внутри себя же, кто выступает за снятие санкций, но и одновременно противостоит внешнему прессингу. Как, по мнению издания, это происходит, пишет в обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Бизнес-сообщества ряда европейских стран, прежде всего Франции и Германии, активно поддерживают идею снятия санкций, но их напору оппонентам удается сопротивляться, и даже важнейший фактор российского газа не заставил их изменить выбранный вектор. Но ведь во внешней политике ЕС имеет дело не с одной Россией, есть еще Китай, отношения с которым некоторое время назад усложнились, и которого Еврокомиссия причислила в итоге к «экономическим конкурентам». От Пекина, помимо прочего, требуется обеспечить ЕС доступ к своим рынкам, а сам Пекин взял курс на заключение двусторонних соглашений, особенно со странами Центральной и Восточной Европы, а также Грецией, Италией, Францией и Германией.

И ЕС, и США этого не хотят, но и в отношениях между ними не всё так однозначно. Есть мнение, что былое доверие подорвано политикой Дональда Трампа: в Брюсселе раздражены такими его ключевыми внешнеполитическими шагами, как отказ от иранской ядерной сделки и ведение торговых войн.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «РПЦ не прерывала общения с Фанаром — это произошло по факту».