Нью-Дели, , 18:46 — REGNUM В 2019 году Индия впервые примет Армейские международные игры «АрМИ». Об этом 15 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Официальный представитель минобороны Индии полковник Аман Ананд подчеркнул, что в рамках «АрМИ-2019» Индия не только впервые примет участие в играх, но и сама предоставит площадку для их проведения. Сообщается, что с 6 по 14 августа в индийском городе Джайсалмер, расположенном посреди пустыни Тар в штате Раджастхан, пройдёт конкурс «Отличники войсковой разведки». По заявлению Амана Ананда, в данном конкурсе примут участие команды из восьми стран: России, Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана, Зимбабве, Китая и Индии. Официальный представитель минобороны Индии также отметил, что 14−15 мая военная делегация из России посетила Джайсалмер для оценки уровня готовности объектов для проведения «АрМИ-2019».

V Армейские международные игры «АрМИ» пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. В проведении конкурсов будут задействовано 10 стран: Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и Узбекистан. Ожидается, что в «АрМИ-2019» примут участие более 6 000 военнослужащих из 30 стран мира.