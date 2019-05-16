Президент Турции: называть избирком бандой недемократично

Анкара, , 17:27 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на встрече с работниками сельскохозяйственного сектора в Выставочном зале администрации, заявил: «Главной ареной, где народ может высказаться, являются избирательные урны. Они — честь и гордость народа. До сегодняшнего момента все случаи соперничества, опиравшиеся на волеизъявление народа, мы выиграли с большим отрывом».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган продолжил: «Хотя это очень просто… Совершена кража. Мы никому не разрешали нарушать неприкосновенность избирательной урны, даже когда в условиях однопартийности голосами хотели манипулировать в свою пользу, сегодня мы также не позволим этому случиться. Если на избирательную урну упала хоть тень сомнения, самым правильным шагом является новое обращение к волеизъявлению народа».Что касается назначения новых муниципальных выборов в Стамбуле, турецкий лидер, в частности, сообщил: «Называть бандой принявшую законное решение Высшую избирательную комиссию недемократично. Никто не должен бояться обращения к правовым и организационным механизмам турецкой демократии. Даст бог, наш народ и наша страна примут верное решение для Стамбула».