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Путин: Крымский мост будет достроен раньше срока

Политика

Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив сдадут с опережением графика

Путин: Крымский мост будет достроен раньше срока
Иллюстрация: Most.life
Крымский мост

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2019, 16:10 — REGNUM  Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика. Об этом 16 мая на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ ОНФ заявил президент России Владимир Путин.

«До конца этого года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 года состоялось открытие автомобильной части моста в Крым, протяжённость которого составляет 19 километров — сооружение является одним из крупнейших в Европе. Спустя неделю по новой автотрассе проехало более 108 тысяч транспортных средств в обе стороны

За первый год работы моста через Керченский пролив проследовали пять миллионов машин, среди которых 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Открытие железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив планируется в декабре 2019 года.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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