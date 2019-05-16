В парламент Турции передано 21 дело о лишении депутатов иммунитета

Анкара, , 20:45 — REGNUM В Президиум Великого национального собрания (парламент) Турции было передано 21 дело о лишении депутатской неприкосновенности, в которых, в частности, фигурируют и сопредседатели Демократической партии народов Первин Булдан и Сезаи Темелли.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Администрация Президента Турции также направила в Комитеты ВНСТ по конституционному законодательству и вопросам правосудия официальные запросы о лишении депутатской неприкосновенности следующих парламентариев от Демократической партии народов (Лейла Гювен, Салихе Айдениз, Муаззез Орхан, Ахмет Шик, Муса Фарисогуллар и других), а также от Народно-республиканской партии (Салих Сера Кадыгиль Сютлю).