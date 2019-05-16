Четверг, 16 Мая 2019 года
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В парламент Турции передано 21 дело о лишении депутатов иммунитета

Политика

В них фигурируют и сопредседатели Демократической партии народов

Анкара, 16 мая 2019, 20:45 — REGNUM  В Президиум Великого национального собрания (парламент) Турции было передано 21 дело о лишении депутатской неприкосновенности, в которых, в частности, фигурируют и сопредседатели Демократической партии народов Первин Булдан и Сезаи Темелли.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Администрация Президента Турции также направила в Комитеты ВНСТ по конституционному законодательству и вопросам правосудия официальные запросы о лишении депутатской неприкосновенности следующих парламентариев от Демократической партии народов (Лейла Гювен, Салихе Айдениз, Муаззез Орхан, Ахмет Шик, Муса Фарисогуллар и других), а также от Народно-республиканской партии (Салих Сера Кадыгиль Сютлю).

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Зарубежная хроника
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