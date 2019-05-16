Врио мэра Курска уволился из-за замечаний главы региона Старовойта

Курск, , 16:07 — REGNUM Временно исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Малахов после месяца работы ушёл в отпуск с последующим увольнением. Эту информацию он подтвердил ГТРК «Курск».

"Решение вполне осознанное. В городе много проектов, которые совместно с областной властью должны быть реализованы, и есть недочеты, которые мы не смогли исправить. Об этом сказал врио губернатора Роман Владимирович Старовойт. После того, как эти замечания были высказаны, конструктивнее всего не мешать. Для меня важно, чтобы всё делалось для курян и области. Вполне осознанное решение, чтобы не быть препятствием в реализации каких-то проектов. Поэтому было принято решение о том, чтобы уйти в отставку по собственному желанию», — прокомментировал Малахов свой уход из мэрии.

Исполнять обязанности мэра до проведения конкурса будет бывший заместитель Малахова Николай Цыбин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый глава города Курска Николай Овчаров 8 апреля сложил свои полномочия. Он возглавлял городскую администрацию с 2008 года по итогам конкурса и дважды переназначался на должность.

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