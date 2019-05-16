МИД Турции: мы близки к консенсусу по сирийскому конституционному комитету

Анкара, , 21:53 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил о значительном прогрессе на пути достижения консенсуса по вопросу формирования Конституционного комитета Сирии. В частности, по итогам переговоров с председателем сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Насером Харири в Стамбуле дипломат с собственного аккаунта социальной сети Twitter разместил запись: «Мы близки к достижению договоренности по вопросу формирования Конституционного комитета».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава турецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что атаки режима Башара Асада в идлибской зоне деэскалации являются неприкрытым нарушением Сочинского меморандума и противоречат духу Астанинского формата переговоров. Правительственные войска Сирийской арабской армии, при поддержке своих союзников, в нарушение соглашения по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи, продолжают атаки в идлибской зоне деэскалации. Наступление сил САА развернулось на фоне 12-й международной встречи высокого уровня по Сирии, которая проходила 25−26 апреля 2019 года в Нур-Султане в рамках астанинского процесса.