Советник Зеленского: Спор вокруг «Приватбанка» — повод для судебной реформы

Киев, , 16:20 — REGNUM Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского понимает негативные последствия отмены национализации «Приватбанка» и видит в этом повод для начала реформы судебной власти в стране. Об этом заявил советник новоизбранного президента, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщило 16 мая информационное агентство «УНИАН».

"Все мы понимаем последствия подобного рода решений: это не только вопрос отношений с Международным валютным фондом, но и вопрос доверия как минимум к судебной власти в стране», — рассказал он.

По словам Данилюка, ситуация вокруг «Приватбанка» выгодна его прежнему собственнику, олигарху Игорю Коломойскому, а также уходящему президенту Петру Порошенко, который получит повод критиковать своего преемника и новую власть Украины.

«Мы можем сделать только один вывод: мы должны начать с судебной реформы. Это то, что в первую очередь необходимо сделать», — подчеркнул представитель команды Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в случае отмены решения о национализации «Приватбанка», его национализируют повторно, поскольку на счетах банка хранятся средства 20 млн жителей Украины, следовательно, ликвидировать банк без серьёзных проблем не получится.

Читайте также: Нацбанк Украины может повторно национализировать «Приватбанк»