Глава партии «Наш дом — Израиль»: ортодоксы мешают формированию коалиции

Иерусалим, , 17:25 — REGNUM 15 мая глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман прокомментировал ситуацию, сложившуюся в процессе коалиционных переговоров. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, политик возложил ответственность за проблемы в формировании правительства на ультрарелигиозные партии.

По мнению Либермана, ортодоксы «избрали путь провокаций, оскорблений и угроз» вместо того, чтобы вести диалог, в связи чем возникла угроза срыва переговоров. Причиной такой реакции стали заявления лидеров религиозных партий о создании коалиции без НДИ. Кроме того, политик вновь заявил, что НДИ будет рекомендовать на пост премьера только Биньямина Нетаньяху.

Известно, что ультраортодоксальные политики расширили свой список коалиционных требований. Наиболее спорным пунктом является отмена призыва ультраортодоксов в армию.