Иерусалим, , 17:12 — REGNUM 15 мая возобновились беспорядки на границе Израиля и сектора Газа. Более 10 тысяч жителей Газы собрались на демонстрацию в честь «дня накбы», годовщины поражения палестинцев в первой арабо-израильской войне. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Демонстранты предпринимали множественные попытки приблизиться к оградительным сооружениям и пересечь границу. Кроме того, протестующие бросали самодельные взрывные устройства в израильских солдат, служащих на границе с сектором Газа. Сообщается, что силы ЦАХАЛ предприняли ряд мер для разгона демонстрации.

В министерстве здравоохранения Газы сообщили о 60 пострадавших.