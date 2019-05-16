Четверг, 16 Мая 2019 года
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Возобновились беспорядки на границе Израиля и сектора Газа

Политика

Тысячи палестинцев устроили демонстрацию на границе с Израилем

Иерусалим, 16 мая 2019, 17:12 — REGNUM  15 мая возобновились беспорядки на границе Израиля и сектора Газа. Более 10 тысяч жителей Газы собрались на демонстрацию в честь «дня накбы», годовщины поражения палестинцев в первой арабо-израильской войне. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Демонстранты предпринимали множественные попытки приблизиться к оградительным сооружениям и пересечь границу. Кроме того, протестующие бросали самодельные взрывные устройства в израильских солдат, служащих на границе с сектором Газа. Сообщается, что силы ЦАХАЛ предприняли ряд мер для разгона демонстрации.

В министерстве здравоохранения Газы сообщили о 60 пострадавших.

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Зарубежная хроника
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