Четверг, 16 Мая 2019 года
15:53:44 МСК

Вводится наказание для муниципальных депутатов за ложные сведения о доходах

Политика

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Москва, 16 мая 2019, 15:53 — REGNUM  Госдума в первом чтении приняла законопроект о санкциях для муниципальных депутатов в случае предоставления недостоверных сведений о доходах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Предусматривается, что в случае предоставления депутатом представительного органа муниципального образования заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к нему может быть применена она из мер ответственности.

Например, предупреждение, освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения полномочий депутата с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования и осуществлять полномочия депутата на постоянной основе с момента принятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения срока его полномочий.

Предполагается, что информация о применении к депутату меры ответственности в виде предупреждения подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органа местного самоуправления.

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