В Малайзии арестованы трое человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Куала-Лумпур, , 15:56 — REGNUM Власти Малайзии задержали трех человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 16 мая Al Arabia.

По данным правоохранительных органов, задержанные планировали террористические акты на территории Малайзии и Индонезии.

«Предположительно, подозреваемые прошли подготовку в лагере ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Индонезии, где они прибывали в течение пяти лет», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, в июне 2016 года боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на пригород Куала-Лумпура, в результате чего пострадали восемь человек.

Это было первое нападение радикалов на Малайзию, после чего власти страны усилили меры безопасности. С тех пор в стране задержали сотни людей, заподозренных в экстремистских наклонностях.

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