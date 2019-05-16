Курдский тупик Эрдогана

Ариф Асалыоглу, , 15:47 — REGNUM

Высший избирательный совет (ЦИК), рассмотревший возражения правящей Партии справедливости и развития (ПСР), спустя почти полтора месяца отменил выборы в Стамбуле. Мандат избранного мэром кандидата от Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу был отозван со скоростью реактивного самолета. Объявлена дата новых выборов — 23 июня. ЦИК до сих пор не смог объяснить причины отмены. В пресс-релизе отмечается, что отмена касается только мэрии Стамбула, однако это сообщение вызвало шквал дискуссий. Дело в том, что на выборах внутри каждого конверта, опущенного в избирательные урны Стамбула, содержалось четыре голоса: за мэра, за членов городского совета, за главу администрации района и за главу квартала. Но почему-то Высший избирательный совет отменил только выборы мэра.

Иными словами, спорить относительно оснований для отмены и ее правомерности — лишь тратить время впустую. Для всех очевидно, что данное решение политически мотивированно и принято под давлением правительства. На местных выборах 31 марта партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла в Анкаре, Стамбуле и других крупных городах. Этот результат стал причиной возникновения споров внутри ПСР и привел к усилению оппозиционных голосов. Слухи о создании новой партии, распространявшиеся шепотом, стали звучать всё громче. Всё четче стала слышна критика из уст предыдущего президента Турции Абдуллаха Гюля. Не скрываются разговоры в кулуарах со значимыми людьми о работе по созданию партии Ахмета Давутоглу, уволенного премьер-министра.

Все задаются вопросом — а что, собственно, изменится после повторных выборов в Стамбуле? Как Эрдоган, потерпевший поражение, несмотря на мобилизацию всех средств государства и поддержки такого количества СМИ, снова победит на выборах, которые он проиграл? Судя по заявлениям ведущих представителей правительства в течение последних двух недель, несложно угадать план Эрдогана, вынудившего ЦИК отменить результаты выборов. Вот увидите, одним из главных актеров на предстоящих выборах 23 июня будет курдский избиратель. Безусловно, турецкие власти не случайно возобновили переговоры с лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллахом Оджаланом, содержащимся под стражей на одном из островов Мраморного моря, к которому на протяжении восьми лет не подпускали адвокатов.

ПСР, которая до 31 марта обвиняла всех в сотрудничестве с РПК и объявила всех, кроме своих сторонников, предателями, села за стол напротив Оджалана с целью получения голосов курдов только для того, чтобы снова заполучить Стамбул. Так почему же? Потому, что одну из основных причин проигрыша на выборах они видят в прокурдской Демократической партии народов (ДПН). Причиной своего поражения в Стамбуле в ПСР считают то, что, несмотря на содержание под стражей лидера ДПН Селяхаттина Демирташа, буквально в плену, партия не склонила свою голову перед властью, точнее, перед Эрдоганом. Сейчас глубинное государство и глубинная РПК, объединившись вместе, стремятся снова обратить курдские голоса в Стамбуле в пользу ПСР.

Совершенно очевидно, что глубинная РПК ранее укрепила власть Эрдогана. Не особо поддерживающий Демирташа и его риторику Оджалан считает проведение переговоров с глубинным государством в каждой критической ситуации политическим мозговым штурмом. Начало переговоров адвокатов стало причиной возникновения подозрений по поводу работы двух глубинных структур над новой дорожной картой. Возможно ли, чтобы Оджалан приказал курдам отдать свои голоса за представителя правящей партии Бинали Йылдырыма? Да, возможно. Хорошо, а есть ли люди, которые прислушаются к этому? Разумеется, есть. Свежи в памяти примеры из прошлого, когда на выборах Оджалан играл активную роль в отношении курдских избирателей. ПСР нужно не так уж и много дополнительных голосов для победы в Стамбуле.

Только в этот раз ситуация немного отлична. Среди сторонников ПСР имеется большая масса людей, способных заявить: «А как насчет того, что все эти партии приняли участие в выборах в сотрудничестве с РПК? По крайней мере, мы проголосовали из-за подобного обвинения». Отдаст ли свой голос за ПСР курдский избиратель, сыгравший ключевую роль на выборах 31 марта и испытывающий чувство гордости за свою роль в низвержении султаната Эрдогана? Можно сказать, что до сих пор существует курдский избиратель, способный изменить свое решение ради Оджалана, однако заставляет задуматься тот факт, что психология, присущая основной массе, не будет настолько эффективна, насколько окажет влияние послание Оджалана. Курдам досталось сполна от страшных гонений, предпринятых за последние пять лет. Отношение к Эрдогану среди курдских избирателей настолько окрепло и укоренилось, что его нельзя искоренить одним приказом.

Кроме того, начатый процесс «принудительного брака» ПСР с председателем Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели, по всей видимости, не позволит создать новый «процесс решения». Иначе как сторонники ПНД отнесутся к торгам с курдами? Кроме всего этого, существуют также определенные сотрясения внутри ПСР. В такой степени, что даже Гюль и Давутоглу открыто выступили против интриг, закрученных вокруг новых выборов в Стамбуле. Что уж говорить о многочисленных сторонниках ПСР, возмущающихся за закрытыми дверьми относительно «правления предводителя», кумовства и системы единоличного правления. Эрдогану уже не удастся показать историю успеха. Самый сильный вариант, который он может предпринять — это подтасовать итоги выборов. Ибо ни курдский избиратель, ни голоса националистов не возымеют былого влияния…

Начался процесс распада в отношении Эрдогана, остановить который уже не представляется возможным. Лишь он сам является единственным ответственным за этот процесс. Произведенные им назначения под предлогом «усталости металла» и невероятные уступки, на которые он пошел, стали причиной серьезного раскола структуры ПСР. Что эта за усталость такая, заражающая всех и не поразившая одного лишь Эрдогана? Сейчас уже и своя структура увидела, что «усталость металла» связала Эрдогана по рукам и ногам. Запутанные сценарии, разыгрываемые до недавнего времени, не убеждают народные массы. В социологическом плане остановить данный процесс уже невозможно.