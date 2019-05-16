Трудовые мигранты могли бы увеличить ВВП Украины на 50% — эксперт

Киев, , 15:51 — REGNUM Если бы украинские трудовые мигранты работали на Украине, ВВП страны увеличился на $60 млрд или на 50%. Об этом заявил экономист Алексей Кущ, сообщил 16 мая телеканал 112.ua.

«Находясь на Украине, 3 млн постоянных мигрантов и 5−6 млн маятниковых могли бы производить более $60 млрд ВВП, если бы для этого были созданы условия. А это 50% от нынешнего уровня валового продукта. Вместо этого имеем кумулятивное влияние на уровень ВВП в размере 0,5% и выравнивание платёжного баланса на несколько миллиардов в профиците, что стоит рассматривать как лишь краткосрочный позитивный эффект», — рассказал эксперт.

Он отметил, что большая часть денежных переводов на Украину — это оплата работы специалистов сферы IT, которые работают удалённо, средства, которые используются в теневой экономике, и деньги за продажу эксклюзивных товаров, изготовленных украинскими умельцами вручную. Вклад трудовых мигрантов, которые более года пребывают за рубежом, не превышает 10% от всей суммы переводов.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что поток денег на Украину от трудовых мигрантов будет иссякать, поскольку люди всё чаще уезжают целыми семьями.

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