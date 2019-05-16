В Латвии предлагают запретить русские детcкие сады

Рига, , 15:42 — REGNUM В учреждениях дошкольного образования Латвии необходимо запретить практику деления детей по языку, чтобы они смогли «свободно говорить в будущем на государственном латышском языке». Такое мнение высказал председатель комиссии латвийского парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Андрей Юдин передает новостное агентство LETA со ссылкой на пресс-службы парламента.

Комиссия обсуждала возможные изменения по использованию латышского языка в детских садах. На заседание были приглашены представители министерства образования и науки, которых попросили проанализировать, «когда в латвийских детсадах можно будет перестать делить детей по языку». Латвийскому союзу самоуправлений был направлен запрос о предоставлении информации о ситуации освоения латышского языка в школах нацменьшинств.

На данный момент в дошкольных учреждения используется программа обучения, позволяющая детям по окончанию уметь разговаривать на латышском языке. По плану латышский будет основным языком обучения детей в детсадах, начиная с пятилетнего возраста. Данный вопрос будет повторно рассматриваться комиссией в начале следующего 2020 года после проведения оценки успеха запущенной новой программы обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года министерство образования Латвии сообщило о проекте правил, регламентирующих дошкольное образование, а Кабмин принял «Положение о национальных инструкциях по дошкольному образованию и примеры программы дошкольного образования». На их основании латышский язык станет основным в общении воспитателей и воспитанников в русских садиках. Весной 2019 года дошкольники получат учебные программы и образцы учебных пособий, а также методические материалы на латышском языке. Программа также предполагает переобучение 1200 дошкольных учителей.

Напомним, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

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