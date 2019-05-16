Песня «Катюша» в исполнении детей стала причиной скандала на Украине

Мелитополь, Украина, , 15:41 — REGNUM Разучивание детьми песни «Катюша» в одном из детских садов в украинском городе Мелитополь вызвал негодование координатора «патриотического центра» «Побратим» Светланы Алексеевой.

«Из соседнего детсада донеслись звуки баяна — «Катюша», — пишет Алексеева на своей странице в Facebook. — Я поперхнулась кофе. Выглянула в окно. Маршируют дети, воспитатель орет: «Построились, я вам сказала!»

Позже женщина написала, что обратилась с этим вопросом в гороно с просьбой разобраться с тем, какой «контент насаждают детям в детских садах». В свою очередь в гороно пообещали «разобраться» в данном вопросе.

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Напомним, русофобия на Украине нагнетается, начиная с 2014 года, когда к власти в результате госпереворота пришли украинские националисты. После этого в стране начали массово переименовывать «русские» улицы и крушить памятники советским и русским деятелям.

В 2015 году на Украине был принят «декоммунизационный пакет» законов, направленный на стирание памяти об СССР и Великой Отечественной войне у украинского народа.

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