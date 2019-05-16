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Бойцы ЮВО под Ростовом-на-Дону исполнят «Танковый вальс»

Политика

Показ состоится в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019»

Ростов-на-Дону, 16 мая 2019, 15:39 — REGNUM  Бойцы Южного военного округа (ЮВО) готовятся к выступлению на территории «Самбекских высот», которое состоится в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019». Так, военнослужащие исполнят «Танковый вальс». В показе примут участие восемь экипажей танков Т-72Б3, сообщает пресс-служба ведомства.

Бойцы ЮВО продемонстрируют возможности современного вооружения и военной техники с 28 по 30 июня на территории, прилегающей к строящемуся музею Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Ранее военно-технический форум «Армия-2018» в Ростовской области был организован на полигоне Кадамовский под Новочеркасском.

Ожидается, что в текущем году будет задействовано более 80 единиц современного вооружения. В программу мероприятий также включены пролеты авиагрупп, показательные выступления спецназа. Анонсирован показ знаменитого «летающего танка».

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Военно-промышленный комплекс
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