Президент Бразилии без приглашения заявился к экс-президенту США Бушу

Даллас, США, , 15:38 — REGNUM 15 мая президент Бразилии Жаир Болсонару встретился в Далласе (США, Техас) с бывшим президентом США Джорджем Бушем. Как пишет газета Veja, Буш бразильского лидера в гости не звал и был удивлен визиту.

«Здоровый и продуктивный разговор. Мы продолжаем работать и стремимся завоевать больше доверия к Бразилии в мире», — написал на своей странице в Twitter Болсонару, добавив совместное фото с Джорджем Бушем.

Помощник бывшего президента Фредди Форд в беседе с газетой Veja сообщил, что его офис не участвовал в организации визита Болсонару в Техас и не высылал ему приглашения. Однако встреча почему-то появилась в официальной повестке поездки.

«Но, конечно, он согласился встретиться с президентом Болсонару в своем кабинете, когда узнал о его визите в город. Эту любезность он регулярно оказывает иностранным сановникам, когда они находятся в этом штате», — сказал Форд.

Джордж Буш во время своего президентства (2001−2009), несмотря на разногласия, имел хорошие отношения с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой (2003−2010), непримиримым оппонентом Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Жаир Болсонару, прозванный прессой «бразильским Трампом», был принят в Белом доме действующим президентом США Дональдом Трампом. Стороны обменялись комплиментами и обсудили общую позицию в отношении Венесуэлы, а также использование Вашингтоном бразильского космодрома Алкантара.