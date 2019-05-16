Столкновения на Синайском полуострове: погибли пятеро египетских военных

Каир, , 15:38 — REGNUM В результате столкновений на Синайском полуострове погибли пятеро египетских военнослужащих, сообщает 16 мая Associated Press.

Вооруженные силы Египта в перестрелке с террористами сумели ликвидировать 47 террористов. Помимо погибших ранения получили четверо военнослужащих, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Вооруженные силы Египта начали спецоперацию по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове в феврале 2018 года.

С тех пор боевые действия здесь продолжаются. Целью военных являются укрытия террористов, склады с оружием, а также живая сила противника.

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