После инаугурации Зеленского в Киев приедет делегация МВФ

Киев, 16 мая 2019, 15:20 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет на Украину 21 мая, заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщило 16 мая информационное агентство «Украинские новости».
Представители МВФ намерены оценить процесс выполнения Украиной ранее взятых на себя обязательств. Они пробудут в Киеве две недели.
Напомним, инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Её проведут глава Центральной избирательной комиссии и и.о. председателя Конституционного суда Украины.
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