Четверг, 16 Мая 2019 года
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После инаугурации Зеленского в Киев приедет делегация МВФ

Политика

С двухнедельной инспекцией

Киев, 16 мая 2019, 15:20 — REGNUM  Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет на Украину 21 мая, заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщило 16 мая информационное агентство «Украинские новости».

Представители МВФ намерены оценить процесс выполнения Украиной ранее взятых на себя обязательств. Они пробудут в Киеве две недели.

Напомним, инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Её проведут глава Центральной избирательной комиссии и и.о. председателя Конституционного суда Украины.

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Украина и МВФ
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