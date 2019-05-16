«Вы видите своими глазами все, что происходит на местах» — Путин

Сочи, Краснодарский край, , 15:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с участниками медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», проходящего в Сочи, передает 16 мая корреспондент ИА REGNUM.

«Вы видите своими глазами все, что происходит на местах, и чрезвычайно важно дать вам возможность донести это, то, что вы видите, чувствуете и понимаете, до всех уровней власти, до вашего покорного слуги, до правительства Российской федерации, до губернаторов регионов, — обратился Владимир Путин к участникам форума. — Мы начали очень крупные мероприятия по развитию страны по ключевым направлениям жизни России — это стройка, здравоохранение, жилье и так далее, и так далее, вы об этом хорошо знаете. Еще раз говорю — основные деньги выделяются из федерального бюджета, но основные события должны происходить на местах. Чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства осваиваются. Нам нужно не освоение этих денег, а настоящие результаты этих вложений. Так, чтобы люди чувствовали, то, что их интересует — чтобы страна развивалась и укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни».

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным участники медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» продемонстрировали ему сюжеты региональных телекомпаний, ставших победителями конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», — сюжет из республики Адыгея о бесплатном питании для детей из многодетных семей, нарезку роликов, опубликованных в социальных сетях школьниками, недовольными питанием в учебных учреждениях.

«Конечно, хотелось бы существенно расширить количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но тогда мы должны посчитать объемы необходимого финансирования и определить его источники. Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы. А так, конечно, сама по себе идея сделать для детей как можно больше чего бесплатно, и в первую очередь — питание, об этом, конечно, всегда нужно думать», — прокомментировал предложенную участниками форума тему Владимир Путин.

Читайте также: Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи