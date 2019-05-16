Четверг, 16 Мая 2019 года
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В Роскосмосе ответили на сообщения о скорой отставке Рогозина

Политика

Информация не соответствует действительности

Москва, 16 мая 2019, 15:11 — REGNUM  Появившиеся сообщения об отставке Дмитрия Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос» и переходе его на пост советника президента России по космосу не соответствуют действительности, заявил 16 мая начальник пресс-службы компании Владимир Устименко.

«Нет, не соответствует», — сообщил РИА Новости Устименко, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Кроме того, в госкорпорации не располагают данными о возможном приходе сына Рогозина, бывшего руководителя компании «Ильюшин» Алексея на работу в ракетно-космическую отрасль.

Напомним, ранее журналист Андрей Караулов опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы «Роскосмоса» и стать советником российского лидера по космосу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля сын Рогозина Алексей официально покинул пост генерального директора ПАО «Ил». Его полномочия в этой должности досрочно прекратил совет директоров предприятия.

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Роскосмос
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